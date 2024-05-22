İzmir’de ormanlık alandaki yangın korkuttu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunun Örnekköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde bulunun Örnekköy Mahallesi'nin üst tarafında bulunan mezarlığa yakın bir yerde orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2 helikopter, 8 arazöz ile yangına müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.