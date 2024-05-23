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Haberler İzmir Menemen’e yeni bir eser daha geliyor

Menemen’e yeni bir eser daha geliyor

HABER MERKEZİ
Menemen’e yeni bir eser daha geliyor
MENEMEN Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kent Gözü Rekreasyon Alanı için çalışmaların sonuna gelindi. Yakın zamanda hizmete açılacak alanın, Menemenliler için yeni bir buluşma noktası olacağını dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kafeteryasından seyir terasına, çocuk oyun parkından peyzajına, can dostların eğitimi için ayırdığımız bölümden spor alanına kadar birçok niteliği barındıran Kent Gözü Rekreasyon Alanımız, ilçemize değer katacak" dedi. Arka arkaya hizmete giren birçok projesi ve hizmetleriyle İzmir'in ve Ege'nin en hızlı yükselen değeri haline gelen Menemen'de yeni açılış için gün sayılıyor.
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