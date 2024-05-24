SİT zengini aile

Yerel seçim öncesinde çok sayıda belediye başkan adayının malvarlıkları didik didik edidi. İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ve ailesinin, Yeni Foça'nın en değerli arazilerinin de yer aldığı serveti gözlerden kaçtı. Oysa İşçimenler ailesinin arazilerinin yer aldığı bölgenin SİT derecesinin 2'den 3'e düşürülmesi ile servetlerine servet kattığı ortaya çıktı. İlk kez 1994 yılında SİT alanı ilan edilen söz konusu 600 bin metrekarelik bölgenin 400 bin metrekaresi İşçimenler ailesine ait.

5 YILDA JET YAPILAŞMA

Yıllar içinde davalar nedeniyle defalarca SİT derecesi değiştirilen alanla ilgili plan ve ruhsat yetkisi 2012'de Yeni Foça belde belediyesinden Foça Belediyesi'ne devredildi. Bu süreden sonra imar planlarının değiştirilmesiyle yapılaşmaya açılan bölgenin değeri ise bir anda milyonlarca lira arttı. İşte İşçimen ailesinin Doğal SİT Alanı'nın 2. Dereceden 3. Derece SİT Alanına Düşürülmesi ile ortaya çıkan ve bir gecede yüz milyonlarca lira artan arazilerin hikayesi:

RANTÇILAR HIZLI ÇALIŞTI

İzmir Yeni Foça, 1994'te Doğal SİT alanı ilan edildi. Karara karşı pek çok dava açıldı. 1997'de mahkeme Koruma Kurulu'nun Doğal SİT ilan kararını iptal etti. İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu (KTVKBK) 9.10.2002'de bölgeyi yeniden SİT alanı ilan etti. Mahkemenin kararı iptal ettiği tarih ile Koruma Kurulu'nun yeniden doğal SİT alanı ilan etmesi arasında geçen süre 5 yıl. Doğal SİT İlanı ile ilgili rapor çalışması kaplumbağa hızında hazırlanırken, Belediye jet hızı ile ruhsat vererek yapılaşmaya müsaade etti. Hikaye klasik; Kamu Kurumları yavaş çalışırken, açgözlü rantçılar hızlı çalıştı. Yeni Foça Belediyesi, Aslan Burnu-Soytaş arasındaki bölgenin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planını jet hızı ile hazırlayıp, Yeni Foça Belediye Meclisinden 25.09.2003'te geçirerek İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na müracaat etti. Kurul, Belediyenin hazırladığı planları 2004'te uygun bularak onayladı. Süreç içinde kanunlar değişti: Koruma kurulunun adı ve yetkileri değişti. Yeni Kurulan İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 25.06.2006'da Yeni Foça Kıyı Kesimi ile ilgili 1 ve 2. Bölge SİT alanlarında yeni düzenleme yayınladı.

İŞÇİMENLER MUCİZESİ

2. Derece Sit Alanı iken 3. Derece Sit alanına düşürülen alanın büyüklüğü tahminen 600 bin metrekare. Bu alanın yaklaşık 400 bin metrekaresi Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal İşçimen'in ailesine ait. Plan paftasının tümünde sahip oldukları arazinin büyüklüğü ise 500 bin metrekareyi geçiyor