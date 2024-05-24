Üniversiteye zehir baskını

İzmir'in en köklü üniversiteleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takipte oldukları üniversite teknik elemanı A.E'nin uyuşturucu işi ve organizasyonu yaptığını tespit etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Konak'taki Sabancı Kültür Merkezi'nde görevli çalışanın odasında yapılan aramalarda 1 buçuk kilo sentetik madde ele geçirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Konak'taki Sabancı Kültür Merkezi'nde görevli çalışanın odasında yapılan aramalarda 1 buçuk kilo sentetik madde ele geçirildi.

EMNİYET TAKİPTEYDİ

Üniversite yönetiminin de bilgilendirildiği operasyonun ardından gözaltına alınan A.E tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetin teknik ve fiziki olarak uzun süredir takipte olduğu de ifade edilirken üniversite içinde bağlantılı olduğu başka isimler ve alımsatım yaptığı kişilere yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.