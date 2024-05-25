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Katil arı ile mücadele için binlerce böcek

HABER MERKEZİ
Katil arı ile mücadele için binlerce böcek
TÜRKİYE'NİN başka illerinde olduğu gibi kestane üreticisinin son yıllardaki en önemli gelir kayıplarının nedenlerinin başında gal arıları geliyor. Gal arısı, kestane tomurcuklarına yerleşerek yuva yapıyor ve burada üreyerek verimi düşürüyor. "Katil arı" olarak bilinen bu alt türün etkisiyle Balıkesir'de önceki yıllarda daha fazla olan kestane üretimi 2021'de 60 ton, 2022'de 70 ton iken geçen yıl 35 tona geriledi. Doğal yoldan bu sorundan kurtulmak için çalışma başlatan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Bandırma'da özel bir laboratuvar oluşturuldu. Gal arısıyla savaştığı bilinen torymus sinensis böceklerinden 2022'de 750, geçen yıl 1933, bu sene 1800 olmak üzere 4 bin 483'ünü kestane ormanlarına bıraktı.
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