FETÖ’cülerin teknesine MİT operasyonu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü operasyonla yakalandı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak; yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ULUSLARARASI SULARDA

Tektaş Burnu'nun 6.5 mil güneyinde, uluslararası sularda 2 sahil güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonda; 16.3 metre boyunda, Türk bayraklı 'EVENSTAR' isimli yelkenli tekne içerisinde 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 10'u, 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak, KHK kaydı bulunması' suçlarından gözaltına alındı. Öte yandan yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın çatışmada etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

6 EYLEMİN SORUMLUSU

Çatışmada bir jandarma üsteğmenin yaralandığını belirten Yerlikaya, askerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Yerlikaya, teröristin 8 güvenlik görevlisi ve 15 vatandaşın şehit edildiği, 8 güvenlik görevlisi ve 10 vatandaşın yaralandığı 6 eylemin faillerinden biri olduğunun tespit edildiğini belirtti.

TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARA JANDARMA OPERASYONU

AYDIN'DA silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Kuşadası ve Efeler ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucu Terör Örgütü TKP/ML, PKK/KCKPYD/ YPG/YPJ Propagandası yapmak suçundan 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.