Bir gün kokladığı bebeğinin 35 yıldır hasretliğini çekiyor

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Hanım Ayten (58), iddiasına göre, 1989 yılında Karşıyaka'da devlet hastanesinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğum yaptığı sırada kendisine oturduğu evin sahibi G.S. refakat etti. Anne Ayten, doğumdan sonra bebeği ile birlikte evine döndü. İki gün sonra bebeğin hastalanması üzerine anne Ayten, bebeğini alarak yine komşusu G.S. ile birlikte Behçet Uz Çocuk Hastanesine gitti. Kendisinin okuma-yazması olmadığı için resmi işlemleri komşusu yürüttü.

KAYIP OĞLUNU ARIYOR

Bebeğin tedavisi için 2 gün hastanede kuvözde kalması gerektiğinden anne ve komşusu evlerine döndü. Hanım Ayten, o günden sonra bir daha bebeğinden haber alamadı. "Bebeğin öldü, gömdüler" diyerek, bebeğin eşyalarını anneye teslim eden komşu G.S. de sonrasında mahalleyi terk etti. Altı çocuk annesi olan Hanım Ayten, 35 yıldır çevresinde kendisine yol gösterecek, rehberlik edecek birileri olmadığından çocuğuna ulaşamadığını ifade ederek, seneler sonra çocuklarının girişimleri ile yeniden kayıp oğlunu aramaya başladı.