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Haberler İzmir Yolculuk rotası: İzmir’den Ay’a

Yolculuk rotası: İzmir’den Ay’a

HABER MERKEZİ
Yolculuk rotası: İzmir’den Ay’a
İZmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'nin yaz tatilinde düzenleyeceği ve İngilizce, Türkçe olmak üzere iki dilde uygulanacak Galaktik Yaz Kampları yurt dışından da büyük ilgi görüyo. rNASA'nın 2030'lu yıllarda Ay'a insanlı yolculuklarda kullanacağı Aurora uzay aracı ile Ay'a uçuş simülasyonunun yaşatılacağı kampta Bulgaristan ,İngiltere, Polonya, Slovenya, Romanya, ABD, Fransa, Yunanistan ve Çin'den çocukların katılacak olması, İzmir'de uzay teması etrafında bir araya gelen çocuklar arasında küresel dostlukların kurulmasını sağlayacak.
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