CHP’li 4 belediye borç batağında

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu Ankara'da "Emekliler Mitingi" düzenleyen CHP'nin, İzmir'deki 4 belediyede iflas bayrağını çekmek üzere olduğu ortaya çıktı. Foça, Karşıyaka, Bayraklı ve Buca'da bir türlü yatmayan maaşlar, personeli canından bezdirdi.

Foça'da aylardır maaşını alamayan 70'e yakın çalışanın ise tefecilerin eline düştüğü iddia edildi. Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan Foça, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca belediyelerindeki mali krizin faturası personele kesildi. Foça Belediyesi'nde bazı çalışanların 4 aydır maaş alamadığı, bazılarının toplam alacağının ise 120 bin lirayı aştığı bildirildi. 70'e yakın personelin son çare olarak tefecilerin eline düştüğü iddia edildi.

TAKSİTLE MAAŞ

Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde ise, bir grup personele 5-6 bin liralık taksitler halinde ödeme yapmaya çalışıyor.

Buca Belediyesi'nde de bazı çalışanların haftalardır maaşlarını alamadığı ve rutin ödemelerde ciddi sorunlar olduğu öne sürülüyor.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde Foça'da yüzde 49,6, Buca'da yüzde 41,8, Karşıyaka'da yüzde 64,7, Bayraklı'da ise yüzde 47 oy almıştı. Söz konusu 4 belediyede 2009, 2014, 2019 seçimlerini kazanan parti de yine CHP olmuştu.