Bayraklı’da maaş krizi tam gaz

BAYRAKLI Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi ile ilgili olarak eylemler devam ediyor. KESK'e bağlı TÜM-BEL-SEN ile KAMU-SEN'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen üyesi memurlar, belediye binası önünde buluşarak yönetimi protesto etti.

'EMEĞİN ARKASINDA DURUN'

BELEDİYE Belediye binası önünde bir araya gelen TÜM-BEL-SEN ile Türk Yerel Hizmet-Sen üyesi memurlar düdük, ıslık ve sloganlarla Belediye Başkanı İrfan Önal'ı protesto ederken, yeni dönem için pazartesi günü başlayacak olan TİS görüşmelerini işaret etti. Tüm Bel- Sen 2 Nolu şube sekreteri Emrah Ataş, "Belediyeler yaptığı tutumlara dikkat etmeli. Söyledikleri sözün arkasında durmak zorundalar. Pazartesi günü TİS ile ilgili ilk toplantı yapılacak, o gün tüm memur arkadaşları burada görmek istiyoruz. Ne teklifi ediyorlarsa bunu hep birlikte konuşarak karar vereceğiz. Belediyeler emeğin arkasında durmak zorundalar. Pazartesiden itibaren ciddi bir pazarlık masasının oluşacağı sözünü veriyorum sizlere" diye konuştu.