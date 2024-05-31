İzmir’de taksilerde yeni dönem: İlk defa hizmete girdi

"ÖNCÜLÜK YAPALIM İSTEDİK"

Hizmete giren elektrikli taksilerden bir tanesinin sahibi Serdar Sarıduman ise "Doğayı kirletmemek en büyük vazifemiz. Araçlar her geçen gün teknolojileri yenileniyor. Bizim teknolojiye zamanla adapte olmamız lazım. Artık teknoloji gereği de elektrikli araçlara doğru gidiyoruz. Bunların kilometre sarfiyatları ve bakım maliyetleri daha düşük. Biz şu anda bir deneme aşamasındayız. Bir öncülük yapalım istedik. Bizi takip edecek çok arkadaşımızın olacağına inanıyoruz. Hem maddi hem de sürüş rahatlığı olarak çok fayda edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.