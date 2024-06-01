Bu ne hal başkan! Makam koltuğuna köpek oturttu

Türkiye'de sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin beyin fırtınası sürerken, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den tuhaf bir çıkış geldi. Denizli, makam koltuğuna bir köpeği oturttu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Denizli'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!"