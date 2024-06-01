  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bu ne hal başkan! Makam koltuğuna köpek oturttu

Bu ne hal başkan! Makam koltuğuna köpek oturttu

HABER MERKEZİ
Bu ne hal başkan! Makam koltuğuna köpek oturttu
Türkiye'de sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin beyin fırtınası sürerken, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den tuhaf bir çıkış geldi. Denizli, makam koltuğuna bir köpeği oturttu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Denizli'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!"
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA