Efes Antik Kenti’nde tepki çeken görüntü! Tarihi eserlerin üzerine çıkıp dans etti

Son dakika İzmir haberleri...UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nde bulunan tarihi kalıntının üzerine çıkan genç kız, dans figürünü andıran hareketler yaparak poz verdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olay, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde antik kente gelen genç bir kız, tarihi kalıntıların üzerine çıktı. Dans figürlerini andıran hareketler yaptığı görülen ve poz veren genç kızın bu hareketi çevreden de tepki çekti. O sırada bir vatandaş, "Buraya çıkıyorsunuz, yasak değil mi?" diye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlerinin her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte bu duruma müdahale etmemesi sosyal medyada da çok konuşuldu.