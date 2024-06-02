Soğukkuyu anıtı taşınıyor

İzmirli inşaat yüksek mühendisi Armağan Çağlayan tarafından 2020'nin sonunda, o dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay görevdeyken yaptırılan Soğukkuyu Anıtı, tescil ve ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 4 yıl sonra yerinden söküldü.

KAVŞAK SİSTEMİ KURULACAK

İzmir'e dışarıdan gelen diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte barış içinde yaşamayı simgeleyen anıt, 2 dönem önceki Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar zamanında meclis oylarıyla Karşıyaka'ya dikilmeye karar verilmişti.

Anıt, Soğukkuyu Mahallesi'nde başka bir noktaya dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamada ise, 2020 yılında dikilen yapının tescilinin olmaması sebebiyle söküldüğü bildirilirken, yapılan işlemin, anıtın kaldırılması veya yıkılması yönünde olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, o alana akıllı kavşak sisteminin kurulacak olmasından dolayı anıtın Soğukkuyu Mahallesi'nde başka bir yere dikileceği de ifade edildi.