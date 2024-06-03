Ekonomili Buse’den gurur veren başarı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Türk moda endüstrisine genç ve yenilikçi tasarımcılar kazandırmak için Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği yarışmanın final gecesi ve ödül töreni, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İzmir Ekonomili Buse Ünal, 10 başarılı tasarımcının finale kaldığı yarışmadan ikincilikle ayrılarak 75 bin liralık ödülün sahibi oldu. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Buse Ünal, sıra dışı çalışmasıyla büyük beğeni topladı.