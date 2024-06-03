Karabağlar’da geçici işçiler ‘sürekli iş’ istiyor

İzmir Karabağlar Belediyesi'nde yaklaşık 5 yıldır geçici işçi statüsünde istihdam edilen işçiler, sürekli bir işe sahip olmak istediklerini belirterek kadro istedi. Mevsimlik işçi olarak belediye şirketi kadrolarında 6'şar aylık periyotlarda değişimli olarak çalıştırıldıklarını ve yaklaşık 110- 120 kişinin bu şekilde 12 ay boyunca istihdam edildiğini belirten geçici işçiler, Kurban Bayramı'ndan sonra sözleşme sürelerinin dolacağını, geri kalan 6 ayı işsiz geçireceklerini ifade etti. Yerel seçimlerden önce dönemin Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu tarafından belediye şirketlerinde kadroya alınmaları yönünde çalışma yapılacağına dair kendilerine sözler verildiğini de aktaran geçici işçiler, "Çoğumuz evli ve kirada oturan çalışanlarız. Dayanacak gücümüz kalmadı. Her seferinde başa dönmek istemiyoruz. Geçici işçi olduğumuz için fazladan çalıştığımızda ne mesai alabiliyoruz ne de yol, yemek ya da yakacak gibi sosyal haklardan faydalanabiliyoruz. Bizi savunacak bir sendikamız bile yok. Daha önce bize sözler verildi ancak tutulmadı, umudumuzla oynadılar, hep hüsrana uğradık. Başkanımızın, işçi sendikalarının sesimizi duymalarını, duyurmalarını istiyoruz" dedi.