Büyükşehir’in tünel inşaatı evlerin duvarını çatlattı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak ve kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Buca Onat Tüneli İnşaatı, Konak ilçesine bağlı Saygı, Mehmet Akif ve Atamer Mahallelerindeki ev ve işyerlerinde çatlakların oluşmasına neden oldu. Toros Caddesinde bir ev, kolon ve kirişlerde meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle boşaltılırken yörede yaşayan binlerce kişi, karşı karşıya kaldıkları manzara karşısında büyük tedirginlik yaşamaya başladı.

İNCELEME VAR SONUÇ YOK

ÇATLAKLARIN her geçen gün artması üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı uzmanlar AFAD ekipleri ile birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremez duruma geldiğini belirten Saygı Mahalle Muhtarı Ender Eren, "Vatandaş diken üstünde. Önlem alınması için illaki birisinin ölmesi mi gerekiyor. Yetkililer bir an önce duruma el atmalı" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duruma bir an önce el atıp bölgede inceleme yapması gerektiğini belirten Aslan: "Gelen fotoğraf çekip gidiyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. İnşaatı yapan müteahhit 'Çatlaklar beni ilgilendirmez gidin büyükşehir belediyesi ile muhatap olun' diyor. Çevre Şehircilikten ve AFAD'tan yetkililer gelip inceleme yaptı. Henüz rapor çıkmadı. Mahallede büyük tedirginlik söz konusu" dedi.