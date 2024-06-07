İzmir’de sahte polis ve savcılara gerçek polis şoku

İzmir'de, dolandırıcılar bu kez de bir vatandaşı hedef olarak belirledi. Bilindik yöntemlerle kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdur vatandaşı tuzaklarına düşürdüler.

Dolandırıcılar, vatandaşı 350 bin TL dolandırınca, vatandaş da soluğu emniyette aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası 40 saatlik kamerayı bir dedektif titizliğinde inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dolandırıcılar A.G, A.Ö ve M.T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.