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İzmir’de sahte polis ve savcılara gerçek polis şoku

Son dakika izmir haberleri... İzmir’de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 350 bin TL dolandıran 3 kişi, polisin 40 saatlik dedektif gibi kameraları incelemeleri sonucunda yakalanarak tutuklandı.

İHA
İzmir’de sahte polis ve savcılara gerçek polis şoku

İzmir'de, dolandırıcılar bu kez de bir vatandaşı hedef olarak belirledi. Bilindik yöntemlerle kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdur vatandaşı tuzaklarına düşürdüler.

Dolandırıcılar, vatandaşı 350 bin TL dolandırınca, vatandaş da soluğu emniyette aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası 40 saatlik kamerayı bir dedektif titizliğinde inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dolandırıcılar A.G, A.Ö ve M.T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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