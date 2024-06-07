Meclis üyelerinin kavgası tatlıya bağlandı

MENDERES Belediyesi CHP meclis üyesi Harun Bila ile kendisini darp etmekle suçladığı üç isimden biri olan Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez dostluk mesajı verdi. İki ay önce aralarındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanan küçük çaplı tartışmanın ertesi günü konuşup barıştıklarını vurgulayan ikili, "Geçmişte olmasını hiç istemediğimiz durumlar yaşansa da bunların hepsi geride kaldı. Aramızda hiçbir şekilde kırgınlık dargınlık yoktur. Ağabey kardeş ilişkisi içinde güzel ilçemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Başkanımız İlkay Çiçek'in öncülüğünde daha güçlü şekilde ilçemize hizmet edeceğiz" dedi.