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Haberler İzmir Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan ekonomiye dev katkı

Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan ekonomiye dev katkı

8,5 saat olan İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren İstanbul-İzmir Otoyolu ile her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf sağlanıyor. Bakan Uraloğlu otoyolun ekonomiye katkısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

AA
Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye dev katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresin 3,5 saate indiğini belirterek, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.

Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

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