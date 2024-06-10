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Haberler İzmir Aile hekimi, ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Aile hekimi, ablasının böbreğiyle hayata tutundu

HABER MERKEZİ
Aile hekimi, ablasının böbreğiyle hayata tutundu

İZMİR'DE uzun yıllar böbrek yetmezliği yaşayan ve kalbine giden ana damarın yüzde 95 tıkalı olması nedeniyle nakil ameliyatı ertelenen aile hekimi Yemliha Kalkan (55), takılan stent sonrası, ablası Şefika Kalkan'ın (58) verdiği böbrekle hayata tutundu.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde yapılan nakille sağlığına kavuşan evli ve 2 çocuk babası Dr. Kalkan, "Organ bağışının önemini daha iyi anladım. İnsan tek böbrekle normal biri gibi yaşayabilir. Bu konuya önem gösterelim" dedi.

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