Dağ devreye girdi, planlar askıda

30 Ekim 2020'de yaşana İzmir depremi sonrası Bayraklı'da başlayan dönüşüm çalışmaları için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. İlçede 3 parselde Emlak Konut aracılığı ile binaların 7 kat olarak yapılması için planlar askıya çıkarıldı.

ÇÖZÜM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

CHP Bayraklı Meclis Üyesi ve İZDEDA Kurucu Başkanı Haydar Özkan, "Bu süreçte bizi sık sık dinleyen ve sorunun çözümü için gerçekten iyi niyetle çalıştığına inandığımız AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a çok teşekkür ediyoruz. Bakanlık döneminde konuyla ilgili çalışmalar yürüten ve ilk olarak ele alan Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederim. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Deniz Aydemir'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 3 bin 184,77 metrekare, 3 bin 214 metrekare ve 987,36 metrekare büyüklüğündeki 3 adet parsel için düğmeye basan Emlak Konut, parsellerde depremzedeler için konut yapımına başlayacak. Yürütülecek Projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. arasında Ortak Hizmet Protokolü kapsamında GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifleri önerisi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı.