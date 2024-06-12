Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü’nün temeli atıldı

İzmir'in ilk vakıf üniversitesi olarak 2001 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe Kampüsü için temel atma töreni gerçekleştirildi. 130 bin m2 alana yapılacak olan kampüs içerisinde, 6 fakülte, 3 yüksekokul ve lisansüstü eğitim alanları yer alacak. Proje tamamlandığında ise değerinin yaklaşık 2 milyar TL'yi bulması bekleniyor. Törene, Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, akademisyenler ve ilçe belediye başkanları katıldı.

"GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜ BİR DÖNÜŞÜM PROJESİDİR"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Bugün çok özel bir gün. Fizik yasalarına göre bu imkansız olsa da bir düşünürün dediği gibi "bizler zamanın kendisi isek" bu mümkün. Dün hayal edenler, bugün gerçekleştirenler ve yarın bu kampüsü yaşayacaklar şimdi aynı zaman çizgisinde buluşuyoruz. Birlikte yeni ve heyecan verici bir geleceğin temellerini atıyoruz. Güzelbahçe kampüsü bir dönüşüm projesidir ve sürdürülebilir bir yaşam için dönüştürücü çözümler üreten bir üniversite vizyonumuzun belki de en önemli adımıdır. Güçlü gençlerimiz, nitelikli akademik ve idari kadrolarımız, yenilikçi mezun ve öğrencilerimiz ile kentimizdeki tüm paydaşlarımızın desteğiyle bu değişimi ve dönüşümü sağlayabileceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"EN ÇOK TERCİH EDİLEN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINA ADIMIZI YAZDIRDIK"

2001 yılında başlayan eğitim yolculuğunun, kısa sürede başarı hikayesine dönüştüğünü vurgulayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Gururla söylüyorum ki ülkemizin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasına adımızı yazdırdık. Geride kalan 23 yılda, 23 bin gencimizi mezun ederken, 10 bini aşkın öğrencimiz, bin 250'yi aşkın akademisyenimiz ve idari kadromuzla büyüdük, geliştik ve tüm başarılarımızı birbirine sıkı sıkıya, sevgiyle bağlı, güçlü bir aile olarak birlikte gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"İLK 500'DE YER ALMAK VİZYONUYLA HEDEFLERİMİZİ İLERİ BOYUTA TAŞIYORUZ"

Üniversitelerin gelenekleriyle var olan, yüzyılların kültürünü günümüze taşıyan bilgi yuvaları olduğunun altını çizen Özgener, "Bugün, tüm dünyada üniversiteler kavramsal olarak bir değişimden geçiyor. Her ne yapıyorsak yapalım, başarıya ulaşabilmek için küresel standartları karşılamak, onlara uyum göstermek zorundayız. Tüm bunları gerçekleştirirken de değişimi rahatlıkla ve hızla karşılamaya hazır olmalıyız. Evrensel çağdaş bilgi birikiminin genç beyinlere sunulduğu, onlara meslek kazandırmanın yanında ufuklarını genişleten, hayal güçlerini harekete geçiren ve hayata hazırlayan, sürdürülebilir ve inovatif üniversitelere doğru bir eğilim var. Vakıf üniversiteleri arasında birinci sıraya yükselmek ve dünyada tüm üniversite sıralamalarında ilk 500'de yer almak vizyonuyla stratejilerini belirleyen İzmir Ekonomi Üniversitemiz de bir sıçramanın eşiğinde, hedeflerini ileri bir boyuta taşıyor" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Özgener, son olarak kampüsün 3 yıl içinde tamamlanmasını planladıklarını aktardı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Ege'mizin ilk özel üniversitesi olması sebebiyle özel bir öneme sahip olan Ekonomi Üniversite'miz, İzmir'de özel bir konuma gelmiş üniversitemiz. Katıldığımız bir toplantıda projeyi görme şansım da oldu. Alan tamamen insani şartlara göre tasarlanmış, öğrenci dostu bir kampüs. Alan çevreci yeşil bir kampüs. Çevreciliğin bütün unsurlarını içeren özel bir kampüs olarak tasarlanmış. Özel üniversiteler içerisinde belirli bir sıralamaya gelmiş olmak artık güzel bir kampüste faaliyet gösteren üniversiteye yakışmayacak. Hedef dünyada ilk 500'te olabilmek olmalı. Kampüsümüzün başarılı insanlar yetiştirmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun" cümlelerini aktardı.