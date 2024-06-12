İZBAN Türkiye’ye örnek bir model

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hizmet veren İZBAN, şehrin bir ucunu bir ucuna bağlıyor.

Her gün binlerce İzmirlinin toplu taşıma için tercih ettiği ve Selçuk'tan Aliağa'ya kadar giden hat, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına konu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay toplantıda, "TCDD, İZBAN'ın borç yükünün artmaması için fedakarlık yapmalı" diye konuştu.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, düzenlediği basın toplantısında İZBAN ile ilgili açıklamalar yaptı. Elban, "Şehir içi ve kırsallı birbirine bağlayan İZBAN Türkiye'de örnek bir model, başarılı bir model. Doğru işleyen bir model. Bir sorun gözükmüyor şu anda" dedi.

SİSTEM GÜZEL İŞLİYOR

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50-50 ortağı olduğu sistem hakkında konuşan Vali Elban ortaklığın sürmesi konusunda görüş bildirdi. Sistemin işlediğini ve bozulmaması gerektiğini belirten Vali Elban şu ifadeleri kullandı: "Güzel işleyen bir sistem varsa, niye değişsin ki? Ufak tefek konular varsa da bu konular oturulup konuşulup çözülür.

Neticede; Türkiye'de örnek gösterilen bir model İZBAN modeli.

Doğru işleyen bir model. Bir sorun gözükmüyor şu anda."

Kent içi ulaşımın bel kemiği konumundaki İZBAN, 136 kilometrelik hat uzunluğu boyunca her gün 250 binin üzerinde yolcu taşıyor.

Toplantıda, konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise kentteki öğretmen sayısı ile ilgili açıklamalar yaptı. "İzmir'de öğretmen fazlalığı var, eksiğimiz yok" diyen Yahşi, "Sadece özel eğitim ve din kültür ve ahlak bilgisi öğretmenine ihtiyacımız var. Onun dışında yaklaşık bin 500 taneye yakın bir öğretmen fazlalığımız var. Bana soracak olursanız İzmir'de Milli Eğitim Müdürü en çok yaptığınız, onur duyduğunuz, gurur duyduğunuz, eğitimle alakalı en sağlam bakışının, başarınız nedir diye soracak olursanız ben özel eğitim derim. Yani engelli öğrenciler" dedi.

'ÇOK İDDİALIYIZ'

YAHŞİ şöyle konuştu: "Çok iddialı bir cümle kuruyoruz; sırada bekleyen evinde kaderiyle baş başa kalmış, ne otistik, ne spastik, ne ağır, ne hafif, ne orta, ne görme, ne işitme engelli hiçbir öğrenci yoktur. Biz devlet olarak bu çocukların hepsini okula getiriyoruz.

Öğlen yemeğini veriyoruz.

Tekrar hostes ve servislerle evine bırakıyoruz." .

İZMİR'E BAYRAM MÜJDESİ GELDİ

İZMİR'DE, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek. ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek.

KARDEŞ ŞEHRİMİZ GAZZE OLUYOR

ÖTE yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında İsrail'in başkenti Tel Aviv ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptali ve Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir olunması teklifi de görüşüldü. Mecliste bir grup genç. "Tel Aviv ile kardeşliği bitirin" şeklinde sloganlar attı. Belediye Başkanı Tugay Tel-Aviv ile kardeş şehir protokolünün iptali ve Filistin ile kardeş şehir olunması için verilen önergeler kabul edilip komisyonlara gönderildi.