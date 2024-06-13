Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ile verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 50 yasa dışı bahis sitesinin para transferlerinin gerçekleştirildiği panelleri yönettiği ve sunucu hizmetlerini sağladığı belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda ele geçirdiği suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el koydu.

Şüphelilerin, 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve bilişim sistemlerine girme suçlarından emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden karı koca oldukları öğrenilen Y.H. ve D.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.