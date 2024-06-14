İzmir siyasetinde bayramlaşma programı belli oldu

KURBANI Bayramı vesilesi ile İzmir'deki siyasi partiler, üyeleri ile bayramlaşma programı gerçekleştirecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde siyasi partiler bayramlaşma programını belirledi. Buna göre AK Parti İzmir İl Başkanlığı, bugün saat 19:00'da il başkanlığı binasında bayramlaşacak. Törene Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İl Başkanı Bilal Saygılı da katılacak. İYİ Parti de bugün bayramlaşma kararı aldı. Tören saat 14.30'da yapılacak. CHP ise arife günü olan cumartesi günü bayramlaşma kararı aldı. Partililer saat 11:00'de Kültürpark'ta bulunan İzmir Sanat'ta bayramlaşacak.