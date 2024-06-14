Süreç tıkandı memurlar iş bıraktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile yetkili sendika TÜM-BEL-SEN arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmesinde bir sonuç çıkmadı.

10 BİN TL KAOSU

Görüşmelerin tıkanmasının ardından sendika üyesi memurlar iş bıraktı. Memurlar, Cemil Tugay'ın ofisinin önündeki barikatları yıktı ve Tugay ile görüşmek istedi. İsteğin reddedilmesi sonrası sendika, Sosyal Denge Tazminatı (SDT) hakkının tüm ilçe belediyelerinde kırpılmak istendiği ve bu kararının CHP Genel Merkezi tarafından alındığını öğrendiklerini açıkladı. Eylem daha sonra CHP önüne taşındı. Yapılan görüşmelerde sonuç alınamayınca sendika yeniden Kültürpark'a dönüş kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TİS sürecinde yaşanan tıkanma sebebiyle memurların 1 günlük iş bırakma eylemi hakkında konuştu. Başkan Cemil Tugay açıklamasında sosyal denge sözleşmesi (SDS) maddi miktarı ile ilgili uyuşmazlık olduğunu belirtirken, sendikanın istediği ile belediyenin verdiği rakam arasında 10 bin TL fark olduğunu açıkladı. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, "8 Bin 700 TL civarı bir tazminat üst sınır belirlendi. Buna yol ve yemek gibi eklemelerle 12 bin liraya çıkarılabiliyor. Sendikanın talep ettiği 22 bin lira. Konu para değil. Konu yasaya uyma ve uymama" diye konuştu.