Başkanın odasından böcek çıktı

İzmir Torbalı Belediye Başkanlığı'nı 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Mithat Tekin'den devralan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in odasından personelin yaptığı rutin kontroller sırasında dinleme cihazı çıktı. Başkan Demir bulunan cihazın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Bu bir böcek, nam-ı diğer dinleme cihazı. Kendisini ifşa etmek, bundan medet umanlara da bir şey ilan etmek isterim. Bizim saklımız, gizlimiz yok. Atalarımızın "Ekşi yemedim ki karnım ağrısın" diye bir sözü var. Ben de bu cihazı bir ay boyunca masamda tutacağım. Meraklılarına duyurulur" açıklamasında bulundu.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal da makam odasında yaptırdığı taramada böcek ve video kayıt cihazları bulunduğunu iddia etmiş, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma açmıştı. Savcılık, Köksal'ın şikayetçi olmamasına rağmen basında yer alan haberleri ihbar kabul edip inceleme başlatmıştı. Soruşturma dosyasında emniyetin belediye binasında yaptığı araştırmada 'böcek' diye tabir edilen kayıt cihazlarına rastlanmadığı ortaya çıkmış, Köksal olayla ilgili cihazları gördükleri anda imha edip attıklarını, herhangi bir tutanak da tutmadıklarını açıklamıştı.