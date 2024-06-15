Bayram tatilcileri Ege’ye akın etti

İdari izinle birlikte 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yollara düştü. Tatillerini turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ilçesine gelmeye başladı. Araçlarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine giriş yapan 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist, trafiği durma noktasına getirdi. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

BİR MİLYONU BULABİLİR

Yokuşbaşı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Yalıkavak istikametlerinde sıkışan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Muğla'ya son 48 saat içerisinde 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Bitez Kavşağı'ndan, Turgutreis istikametine giden yolda da trafik durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 kilometrelik yol 40 dakikada aşıldı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı. Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum'un nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor. Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirttirdi.