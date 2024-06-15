Özel Yunus Emre Sağlık Koleji mezunlarını geleceğe uğurladı

Özel Yunus Emre Sağlık Koleji, Ege Palas Otel'inde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler hem sevinci hem de hüzünü bir arada yaşadı. Gaziemir'de hizmet veren ve Osman Sarızeybek'in kurucusu olduğu Özel Yunus Emre Sağlık Koleji'nin yöneticileri Neşe Sarızeybek, Sosyolog ve İç Mimar Murad Sarızeybek ile okul müdürü Şirin Mendi, bir eğitim öğretim dönemini daha başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK YEMİNİ

İstiklal marşının ardından başlayan törende konuşan Okul Müdürü Şirin Mendi, "Bugün siz değerli mezunlarımızın başarılarını kutlamak ve onları geleceğe uğurlamak için buradayız. 13 yıl boyunca bu okul sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda bir aile olarak büyüdü. Öğrencilerimizin başarıları öğretmenlerimizin fedakarlıkları ve velilerimizin destekleriyle gurur duyulacak bir mirasa sahibiz. Misyonumuz öğrencilere akademik başarılar yanında karakter gelişimi ve pratik beceriler kazandırmaktı. Sevgili mezunlar önünüzde heyecan verici bir yol var. Şimdi aldığımız eğitimin ve kazandığınız deneyimin rehberliğinde kendinize bir yön çizeceksiniz. Yunus Emre ailesi olarak mezunlarımıza bir kez daha başarılar diliyor onları en içten dileklerimizle geleceğe uğurluyoruz" dedi. konuşmaların ardından Yunus Emre Sağlık Koleji öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. 11'inci sınıf öğrencileri de veliler ve öğretmenlerin huzurunda sağlık yeminini etti. Törenin sonunda diplomalarını alan son sınıf öğrencileri hep birlikte keplerini havaya attı, mezuniyet coşkusu yaşadı.