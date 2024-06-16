Tel Aviv gitti Gazze geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi her ay bir oturumun farklı bir ilçede yapılma kararı sonrası Çeşme'de toplandı. Geçen ay Torbalı'da düzenlenen, bu ay ise Çeşme Kalesi'nde yapılan meclis oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Haziran ayı meclis toplantısında İsrail'i protesto eden bir grup Tel Aviv ile olan kardeş kent protokolünün iptalini talep etmişti.

Bu talep, AK Parti ve MHP grup başkanvekillerinin verdiği önerge oy birliğiyle kabul edilerek hukuk komisyonuna sevk edildi.

İzmir'in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesiyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu aldığımız karar şu anlama geliyor; orada savaş bittiğinde, biz oraya gidebildiğimiz zaman, orada savaşın oluşturduğu tahribatı onarmak, travma geçirmiş insanların yanında olmak adına tüm meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız" ifadelerini kullandı.

BİLAL SAYGILI'DAN TEŞEKKÜR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın çağrısı karşılık buldu. Saygılı, daha önce çağrısını yaptığı ve İzmir Büyükşehir Meclisi'nde verilen önergeyle Gazze'nin 'Kardeş Şehir' olması ile ilgili, "Çağrımıza kulak veren Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Bu pozitif gelişmeyi taçlandıracak bir diğer hamleyi de önümüzdeki ilk meclis toplantısında talep edeceğiz. Tel-Aviv ile İzmir'in kardeş şehir olma utancını kentimizin hafızasından çıkaracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar sonrası İzmir'in kardeş kenti Gazze olacak.

MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

TOPLANTIDA söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Filistin'deki saldırıların bir an önce son bulması temennisinde bulunan Yıldız, bu kardeşlik protokolü kapsamında saldırıların bitmesinin ardından Gazze'nin inşasında ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Erten ve MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bahadır Altınkeser de kararın memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, daha önce hukuk komisyonuna sevk edilen Tel Aviv kenti ile kardeş şehir protokolünün sonlandırılmasını içeren önergenin de bir an önce görüşülmesini istedi.