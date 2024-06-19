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Haberler İzmir ‘Asansöre bakım yaptırmayan yöneticiler de kusurlu sayılır’

‘Asansöre bakım yaptırmayan yöneticiler de kusurlu sayılır’

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, asansörlerdeki hayati bakımların eksikliğini ve ihmalini ortaya koyarak, bakımlarda en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
‘Asansöre bakım yaptırmayan yöneticiler de kusurlu sayılır’

Asansörlerde üst üste meydana gelen kazalar sonucu ölüm ve yaralanmaların yaşanması, asansörlerdeki hayati bakımların eksikliğini ve ihmalini ortaya koyuyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, asansörlerde "kırmızı" etiket görülmesi durumunda kesinlikle binilmemesi uyarısında bulundu ve bakımlarda en büyük sorumluluğun yöneticilerde olduğunu söyledi. Karadeniz, asansör bakımlarının her ay yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Periyodik muayene yapan kurumların bütün halinde sürecin tamamını düzgün şekilde takip etmeli, kontrol etmeli" dedi.

Ziya Haktan Karadeniz

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