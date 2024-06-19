Efes’te turistik yol kazası

Kurban Bayramı tatilinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek için örenyerine gelen yerli ve yabancı turistler, iddiaya göre Celsus Kütüphanesi'nin bulunduğu alanın gece müzeciliğine kapalı olacağı yazısıyla karşılaştı. Olayı anlamaya çalışan ziyaretçiler, alanda ABD'li Windstar cruise gemisi yolcuları için akşam yemeği organizasyonu gerçekleştirileceğini öğrenince duruma tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarihi mekanda yer alan Celsus Kütüphanesi'nin bulunduğu alana giremedikleri için saat 19.00 sıralarında kütüphane çevresinde toplanan ve cep telefonu ile kayıt yapmaya başlayan ziyaretçiler, duruma alkış ve çeşitli sloganlarla tepki gösterdi. Ziyaretçilerden bazılarının da bu alana girmeye çalıştığı göze çarptı. Tarihi alanda biriken kalabalığın sayısı her geçen saat artarken, durumu protesto edenler bir süre sonra yemek masalarının bulunduğu alana indi. Artan tepkiler üzerine organizasyon ekibi masaları kaldırmak için harekete geçerken, kütüphanenin de ışıklandırması kapatıldı. Cruise yolcuları ise oturdukları masalardan kalkarak antik kenti terk etti. Masalar toplandıktan sonra ışıklandırmanın yeniden açıldığı öğrenildi. Gerçekleşen olayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden ise konuya ilişkin düzenlemenin getirileceği bilgisini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret saatleri, 2024 yılı turizm sezonu kap samında geç saatlere kadar uzatıldı. Yapılan son düzenleme ile birlikte, Efes Antik Kenti'nin saat 00.00'a kadar, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis Örenyerleri ise saat 23.00'a kadar ziyarete açık olduğu belirtildi.

2017'DEN BU YANA SÜRÜYOR

ABD'lİ şirket, 2017'den bu yana şirket gemi yolcularını Efes Antik Kenti'ne götürüp, örenyerindeki en görkemli yapılardan biri olan Celsus Kütüphanesi'nin önündeki alanda akşam yemeği verdiği öğrenildi.