Foça’da vatandaşa meşrubatlı otopark fişi

İzmir'de Foça Belediyesi'nin 1. Derece Doğal SİT arazisi olan İngilizburnu'na girişlerde 'meşrubat ücreti' adı altında 'otopark ücreti' alması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bayram tatilinde deniz keyfi yapmak isteyen İzmirliler, Foça'ya akın etti. İngilizburnu'nu tercih eden vatandaşlar, bölgeye yaklaştığında büyük bir şok yaşadı.

Otopark için kesilen fişlerde ürün kısmında meşrubat yazdığı görüldü.

Bir sosyal medya paylaşımında belirtilen ifadelere göre, girişlerde araç başı 200 TL ücret alındığı ve fişin 'otopark ücreti' yerine 'meşrubat' üzerinden kesilmiş olduğu ifade edildi. Otopark fişi kesme yetkisi olmayan Foça Belediyesi'nin 'meşrubat ücreti' adı altında 'otopark ücreti' alması vatandaşların tepkisini çekti. Konuyla ilgili Belediye'den herhangi bir açıklama yapılmadı.