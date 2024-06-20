İzmir’de parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! HDP’li başkanlar için hesap vakti

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP il ve ilçe binalarında 6 Ekim 2023'te yapılan aramalarda, HDP İzmir İl Başkanlığı'nda, üzerinde 'PKK' ve 'Kürdistan' yazılı Kandil bağış kutusu çıktı.

HDP İl Binasının yanı sıra, Konak ve Buca İlçe binalarında yapılan aramalarda da teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyallerve PKK terör örgütüne katılanların listeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan HDP İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Berna Çelik ile Vedat Çınar Altan hakkında hazırlanan iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Nihat Türk hakkındaki iddianame ise İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

EYLEMLERİN TALİMATINI VERİYORDU

İlk iddianamede, gizli tanık Dokuz'un ifadeleri de yer aldı. İfadesinde, Berna Çelik'in KCK Ege Bölgesi sorumlusu olduğunu ve örgütün mali yapısı ile diğer yapıların hepsinin Çelik'e bağlı olduğunu öne süren Dokuz, "Ege Bölgesi'nde yapılan eylemlerin talimatını Berna Çelik verir. Örgütsel tüm çalışmaları örgüt üst yönetimine rapor olarak sunar. Örgütünün yurt dışında bulunan üyeleri ile birebir irtibatın olduğunu, aynı zamanda kendisinin de kırsal alanda silahlı ve ideolojik eğitim altını duydum. Örgüt adına faaliyet gösterecek kadro elemanlarının yerleştirilmesini seçimini yapıyor. TJA'dan Nur kod adlı Ayşe Merva Aytemur, kırsal alanda yürütme konseyi üyelerinin verdiği talimatları aktarmak üzere Çelik ile toplantılar yapıyor. Berna Çelik bulunduğu ortamlarda örgüte elemanlar kazandırmaya yönelik terör örgütü propagandası yapıyor. Partiye gelen gençlerle görüşmeler yaparak kırsal alana katılmaları yönünde telkinlerde bulunuyor" dedi.

ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA İZMİR'E GELDİ

Tanık B.S. ise Vedat Çınar Yalçın'ın ESP içerisinde faaliyet gösterirken, örgütün talimatıyla İzmir'e geldiğini ve il eş başkanı seçildiğini öne sürerek, İstanbul'da faaliyet gösterdiği zamanlarda örgüte eleman kazandırdı.

Bunu bizzat kendisi söyledi. İl binasına gelen gençlere MLKP ve PKK'nın ortak hareket ettiği yönünde propaganda yapardı.

Ağustos 2022'de öldürülen Ulaş Alankuş'u anmak için ESP İzmir il binasında düzenlenen toplantıya HDP İzmir gençliği ve İzmir Özgür öğrenci inisiyatifi'nin katılmasını sağladı. Sol grupların toplantılarını organize ediyordu" dedi.