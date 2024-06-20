Soyer’in kadrosu Tugay ile değişti

Her seçim döneminde olduğu gibi geçen 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da İzmir'deki belediye kadrolarında köklü değişiklikler yapıldı. Dikkat çeken kadro revizyonlarından biri de Büyükşehir'de yaşandı. Büyükşehir eski Başkanı Tunç Soyer'in devrinin bitmesi ile birlikte kritik noktalara atadığı isimlerin yerleri de tek tek değiştirildi.

CEMİL TUGAY KOLLARI SIVADI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Cemil Tugay, ilk iş olarak 5 yıl boyunca birlikte görev yapacağı A Takımı'nı belirlemek için kolları sıvadı. İnce eleyip sık dokuyan Tugay'ın yeni dönemde başlattığı kadro yenileme çalışmaları kapsamında, 9 yıldır Genel Sekreter Yardımcılığı görevi yapan Suphi Şahin görevden alınırken, yerine Karşıyaka Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olan Şehir Plancısı Zeki Yıldırım getirildi. Eylül 2023'te Soyer tarafından göreve getirilen belediyeye ait Eşrefpaşa Hastanesi'ndeki Başhekim Op. Dr. Yavuz Uçar, Başhekim Yardımcıları Gaffar Karadoğan, Filiz Dağ, Bayram Köse, Hastane Müdürü Çiğdem Dalkılınç ve Başhemşire Gülçin Akın görevden alındı. Büyükşehir şirketi İzenerji'de Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Türkoğlu da görevden alınarak yerine Büyükşehir eski Meclis Üyesi Erhan Uzunoğlu getirildi. Soyer döneminde görevlendirilen ve uzun süredir şirkette Genel Müdür yardımcısı olan Kudret Yiğit ile Hakan Akyıldız da bu değişimden nasibini aldı. Bunun yanında Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Kılıç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ata Temiz ile Ulaşım Daire Başkanı Kadir Efe Oruç da görevden alınan isimler oldu. Kentteki deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan belediye iştiraki İzdeniz'de de revizyona gidildi. Tugay tarafından İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Osman Hakan Erşen yerine Işıkhan Güler, İzdeniz Genel Müdürü Ümit Yılmaz yerine ise Gökhan Marım atandı.

İZSU'DA İSİMLER DEĞİŞTİ

İZSU'da ise 2022 yılında Soyer döneminde Genel Müdür olarak atanan Ali Hıdır Köseoğlu görevden alınarak yerine eski Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan atandı. İZSU'da uzun yıllar görev yapan Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci yerine Ankara Büyükşehir'den transfer edilen Mutlu Gürler getirildi. İZTARIM şirketinde Genel Müdür Murat Onkardeşler yerine Öztürk Kurt getirilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na Özgür Ozan Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Çağatay Güç, Deprem Daire Başkanlığı'na Vahyettin Akyol, Akyol'dan boşalan Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı'na ise, Harita Daire Başkanı Gökhan Gündüzoğlu vekaleten getirildi. Bunun yanında İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yağmur Han Şenel de koltuğunu kaybetti. Şenel'in koltuğuna Banu Dayangaç oturdu. Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Ergenekon yerine ise Alpaslan Kara geçti. Belediye şirketi İzdoğa Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken görevi Onur Kadir Eryüce'ye teslim edildi. İZTEK Başkanı Ayhan Balıkçı'nın koltuğuna Andaç Pamuk, Genel Müdür Murat Doğan'ın koltuğuna ise Emre Can Durmaz oturdu.

İZELMAN'A GETİRİLEN TEKİN İSTİFASINI VERDİ

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey'in yerine Turgay Bozoğlu, İzulaş Genel Müdürü Ali Celal Ergin yerine Arda Şekercioğlu, Grand Plaza A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Ayten Gülsever getirildi. Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş. Satın Alma Müdürü Hilmi Aksoy İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilirken, İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yerine de Hüseyin Sezer'i atadı. İzelman şirketine Genel Müdür olarak Umut Tekin getirildi ancak Tekin de bir süre sonra bu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tekin'in yerine ise Erdem Sevinç'in getirildiği öğrenildi.