Kemalpaşa’daki mezarlıkta çöp kokusu isyanı

Kemalpaşa Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Bu hem kabristan ziyaretine gelenlere hem de mezarda yatan yakınlarımıza saygısızlık" dedi.

'YAPTIKLARI SAYGISIZLIK'

Kemalpaşa Ören Mezarlığı'nın yan tarafına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan çöp ve molozlar sıcak havanın da etkisi ile kokmaya başladı. Bayramda kesilen kurbanların kullanılmayan sakatatlarının da gelişi güzel olarak bu alana atılması tepkileri büyüttü. Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar çevreye yayılan kötü kokulardan şikayetçi olduklarını, dua ederken dahi durmakta zorlandıklarını ifade etti. Kemalpaşa Belediyesi'nden bu duruma bir an önce müdahale etmesini isteyen vatandaşlar, "Ören Mezarlığı'nın etrafı moloz ve atıklardan adeta çöplüğe dönmüş durumda. Bu duyarsızlık hem mezarda yatan yakınlarımıza hem de buraya ziyarete gelenlere saygısızlık" diye konuştu.

KÜLTÜRPARK ZİYARETÇİLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

İzmir'in en büyük yeşil alana sahip olan alanlarından Kültürpark'ta gelişi güzel atılan çöpler vatandaşın tepkisini çekti. Dinlenip temiz hava almak için burayı tercih ettiğini aktaran vatandaşlar, "Çöp kovalarının etrafı pislik içinde. Banklara oturmaya gelen kişiler çöplerini gelişi güzel atmasın. Kültürpark'ı çöplüğe çevirmeyin" diye uyarıda bulundu.

"DUYARLI OLALIM"

İzmir'in Central Park'ı olarak adlandırılan, insanların temiz hava alıp dinlenmek ya da spor yapmak için geldikleri Kültürkpark'taki bazı duyarsız insanlar, vatandaşları isyan ettirdi. Koşu parkurlarının çevresindeki banklarda insanların oturduğunu ve bu bankların yanında da çöp kovaları olduğunu aktaran vatandaşlar, bazı çevre düşmanlarının buna rağmen çöplerini kovalara atmak yerine yere attıklarını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bu alanları temizlemesine rağmen, vurdum duymaz insanların atıklarını çöp kovaları yerine çevresine atmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Kentte zaten sayılı sayıda yeşil alan var. Belediye ekipleri herkesin başında duramaz. Lütfen biraz duyarlı olalım ve çöplerimizi etrafa değil çöp kovalarına atalım" dedi.

ANAYOLDAKİ ÇUKUR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

İzmir'in Balçova ilçesinde anayolda oluşan çukur sürücülere zor anlar yaşatıyor. Çukur yüzünden araçlarının alt takımının zarar gördüğünü belirten sürücüler, "Hem araçlarımızın alt takımları zarar görüyor hem de çukurdan kaçmak isteyen sürücüler kazaya davetiye çıkartıyor" dedi.

HER GÜN BÜYÜDÜ

Korutürk Mahallesi Mithatpaşa Caddesi numara 159'un karşısındaki anayoldan her gün yüzlerce aracın gelip geçtiğini ifade eden çevre sakinleri, Balçova'dan Konak yönüne gidişte yol ortasında derin bir çukur olduğunu söyledi. Sürücüler de bu derin yarık yüzünden hem araçlarının zarar gördüğünü hem de çukur olduğunu bilmeyen sürücülerin ani manevra ya da fren yaparak kazaya davetiye çıkarttığını iddia etti. Anayoldaki bu derin çukurun doldurulmasını isteyen sürücüler, "Çukur her geçen gün büyüyor. Bir an önce belediye ekiplerinin bu çukuru tamir etmesi gerekiyor. Çukurun yerini artık ezberledik ancak yolu bilmeyen sürücüler ani fren ya da sağa sola ani manevralar yapıyor. Trafiktekiler zor durumda kalıyor" diye konuştu.