  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Tatil bitti İzmir'den dönüşler başladı

Tatil bitti İzmir'den dönüşler başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hareketlilik yaşanıyor. Yoğunluğun bu akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

AA
Tatil bitti İzmir’den dönüşler başladı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Memleketleri ya da tatil beldelerinden İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı otoyolun Bursa kesiminde zaman zaman hareketlilik artıyor.

Bursa Batı Gişeleri'nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de görülüyor.

İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Yoldaki denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA