Cezaevinden firar edip karısını katletti

Sedat Mertoğlu ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm Mertoğlu arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sedat Mertoğlu, eşi Gülsüm Mertoğlu'nu kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı.

Sedat Mertoğlu kaçarken, gürültü ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gülsüm Mertoğlu, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

Gülsüm Mertoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sedat Mertoğlu'nun, olaydan bir süre önce bir suçtan tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi Sedat Mertoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Mertoğlu'nun Ballıkuyu Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla cinayet şüphelisi eş gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Mertoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.