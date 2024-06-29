Çeşme ve Selçuk’ta da yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Urla ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarındaki otluk alanda da yangın çıktı.
Yangın nedeniyle İzmir'den Çeşme yönüne giden şerit yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
SELÇUK'TA DA YANGIN
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'de orman yangını: Uçaklar ve helikopterler müdahale ediyor