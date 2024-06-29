Fon vurgununda banka kaydı yok

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı Hatice Özalp, iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

YEMEK YEMEYİ REDDETİ

Yapılan incelemelerde Özalp'in, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü Hatice Özalp ise geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti ve hastaneye kaldırıldı. Psikiyatri servisine sevk edilen Özalp'in yemek yemeyi reddettiği öğrenildi. Öte yandan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesinde dijital materyallere el koydu. Yine Karşıyaka'daki H.Ç'nin döviz bürosu ve Özalp'in ikametlerinde de eş zamanlı olarak arama yapıldı. Olayla ilgili bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de gözaltına alındı.

'BORÇ-ALACAK GÖRÜNMÜYOR'

Büyük ses getiren fon vurgunuyla ilgili DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş açıklamalarda bulundu. Ateş, "Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim" dedi. Hakan Ateş, 2002'de satın aldıkları Tarişbank'ın çalışanlarının yüzde 90'ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Özalp'in de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı. Özalp'in "annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu" söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, "Fakat şunu söyleyebilirim ki sosyal medyaya yansıyan rakamlar ve iddialar tamamen hayal ürünü. Teftiş Kurulumuzun bize ilettiği rakamlar ile söz konusu haberlerde yer alan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Yine isimleri kullanılan iş insanları ile de herhangi bir bağlantı görülmemiş olup bunun da üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır" dedi. Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını ifade eden Ateş, "Son olaydan sonra bankada denetimler sıklaştı. Bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespiti sağlandı. Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube Müdürü'nün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi." diye konuştu. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.