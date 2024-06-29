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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını: 3 saatte söndürüldü

İzmir'de orman yangını: 3 saatte söndürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ormanda sebebi henüz belirlemeyen şekilde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürülen yangın 30 dönüm alana zarar verdi.

DHA
İzmir’de orman yangını: 3 saatte söndürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Seferhisar'daki yangın, saat 20.30 sıralarında Tepecik Mahallesi ile Düzce Azmak mevkisi arasında bulunan ormanda meydana geldi. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının çevresinde bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun müdahalede bulundu.

Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir ve Seferihisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda 23.00 sıralarında söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 30 dönüm alanın etkilendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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