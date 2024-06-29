Torbalı’nın milyonlarca lirası çöpe gitti

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye binası olarak projelendirilen ancak yarım kalan bina, hırsızlar tarafından talan edilerek harabeye çevrildi. 2017 yılında AK Parti Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından modern bir belediye binası olarak yapımına başlanan ve milyonlarca lira harcanarak yüzde 70'i tamamlanan bina kaderine terk edildi. Torbalı ilçesinin yerel seçimlerde CHP'li belediyeye geçmesi sonucu dönemin CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, "AK Partili belediyenin başladığı işi bitirmem" dedi ve sonrasında binaya tek çivi dahi çakılmadı.

Duvarlardan delikler açarak katlara ulaşan hırsızlar, para edebilecek ne varsa sökerek binayı harabeye çevirdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Binanın bitimine az bir zaman kala kendi haline bırakılması ve ortaya çıkan görüntüler yürek sızlatırken, kamu parasının heba edilmesi tepki topladı. Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde Torbalı Belediyesi hizmet binası olarak projelendirilen binanın içler acısı hali görenleri üzüyor. 2017 yılında ihalesi yapılan ve yüklenici firmanın iflas etmesiyle yarım kalan bina, hırsızların da hedefi oldu. 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, bodrum, zemin dahil 5 kattan oluşan yapı, hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Binanın girişindeki çerçeveler sökülerek, klimalar çalındı, camları kırıldı. Duvarlardan delikler açarak katlara ulaşan hırsızlar, binada para edebilecek ne varsa sökerek çaldı.

MİLLİ SERVET HEBA OLDU

Alkoliklerin mekanı olan binada milyonlarca lira kamu zararı oluştu. Yapımına harcanan milyonlarca liranın yanında atıl durumda kalmasıyla da oluşan zarar, milli servetin heba edildiğini gözler önüne serdi. Duruma tepki gösteren Halil Öztürk (70) isimli vatandaş, "Yapılması şart artık. Bu bizim malımız. Senin ve benim cebimizden çıkarak yapılıyor. Biran önce tamamlanmalı" dedi. Erkan Portakal (73) isimli vatandaş da, hırsızlık olaylarının yaşandığını, binanın nasıl kullanılacaksa tamamlanması gerektiğini ve bu haline üzüldüklerini söyledi.