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Haberler İzmir İş dünyasını üzen kaza

İş dünyasını üzen kaza

İzmir iş dünyasının tanınmış ailelerinden Nermanoğlu Hafriyat'ın sahibi Gürsel Nermanoğlu'nun yakın akrabası Gökhan Nermanoğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti. İş makinaları ile İzmir depremi ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde bölgeye gönüllü olarak yardımlarda bulunan Nermanoğlu'nun ölümü yakınlarını üzdü.

METİN BURMALI
İş dünyasını üzen kaza

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay önceki gün akşam saat 22.30'da Urla ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Nermanoğlu idaresindeki kamyon, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sola devrilen kamyonun içerisinde sıkışan Nermanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gökhan Nermanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanınmış iş insanlarından Gürsel Nermanoğlu'nun yakın akrabası olduğu öğrenilen Gökhan Nermanoğlu, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

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