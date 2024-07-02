Bayraklı’daki çukur ve pire sorunu vatandaşları kızdırdı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde yaşayan görme engelli Ercan Karabiber, oturdukları mahallede küçük bir çocuğun düşebileceği genişlikte bir çukur olduğunu ve sokaklarında gerekli temizlik yapılmadığı için evlerini pirelerin bastığını söyledi. Yetkililerine seslenen Karabiber, "Şikayetimizi bildirdik ancak şuana kadar kimse ilgilenmedi. Yetkililerin vatandaşının sorununu çözmesi için daha ne olması gerekiyor?" dedi. Refik Şevket İnce Mahallesi 2136/1 sokak numara 40 önünde küçük bir çocuğun düşüp yaralanabileceği genişlikte bir çukur olduğunu aktaran görme engelli Ercan Karabiber, Bayraklı Belediyesi'nden yardım istedi.

Aynı mahallede kendisi gibi 3 engelli vatandaşın daha yaşadığını ifade eden Karabiber, şikayetlerini dile getirmelerine rağmen ne mahalle muhtarının ne de belediyeden bir yetkilinin bu sorunla ilgilenmediğini iddia etti. Aynı sokaktaki numara 36'ının önündeki kum birikintisi ve benzer çöplerden dolayı da evlerini pirelerin sardığını savunan Karabiber, "Görme engelli bir vatandaş olarak yetkililere daha önce başvurduk ancak sesimizi duyuramadık. Sokağımızdaki yolda 2 yaşındaki bir çocuğun düşeceği genişlikte çukur var. Evimizi pireler bastı. Birilerinin bir şey yapması için illa bir kişinin yaralanması ya da ölmesi mi gerekiyor? Bundan 1,5-2 ay önce Bayraklı Belediyesi'nden geldiler, sorunlarımızı dile getirdik ancak onlar bizim fotoğraflarımızı çekip, engelli bireylere yardım yaptıklarına dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmışlar. diye tepki gösterdi.