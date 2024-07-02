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Haberler İzmir CMS'nin Arkeolojik SİT'e komşu çıkan projesi Bakanlık masasında

CMS'nin Arkeolojik SİT'e komşu çıkan projesi Bakanlık masasında

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek karşılığında CHP'nin listesinden İzmir milletvekili seçilen Deva Partili Seda Kaya Ösen'in eşi Bertuğ Ösen'in sahibi olduğu CMS Holding'in 271 milyon TL ile yatırımla İzmir'in Dikili ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı güneş enerji santrali projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önünde. Proje arkeolojik SİT alanına komşu çıkmıştı.

HABER MERKEZİ
CMS’nin Arkeolojik SİT’e komşu çıkan projesi Bakanlık masasında

İzmir merkezli CMS Jant ve Makine Sanayi Şirketi, yenilenebilir enerji santrali sektöründe yatırım yapmak için harekete geçti. Şirket, İzmir'in Dikili ilçesindeki güneş enerji santrali dikmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'ne başvurdu.

Bakanlığın 'çevresel etki değerlendirme' süreci başlattığı projeye göre şirket Kıroba Mahallesi sınırlarındaki 555 parsel ve 217 parselde 14,5 MWe/16,68 MWm gücünde GES dikmeyi planlıyor. Toplamda 217 milyon TL bütçe ayıran şirket 16 hektarlık alana 30 bin 329 adet güneş paneli dikmeyi planlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek karşılığında CHP'nin listesinden İzmir milletvekili seçilen Deva Partili Seda Kaya Ösen ve eşi Bertuğ Ösen

Güneş santrallerinin dikilmek istediği parseller ise 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda ormanlık alan olarak işaretli. Parseller, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulaması'nda ise 'palamutlu tarla' işaretli.

ARKEOLOJİK SİT'E KOMŞU

Ayrıca, 217 parselin bir kısmı ise geçtiğimiz yıl, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 3'üncü derece arkeolojik SİT ilan edilmişti. Paneller arkeolojik SİT sahasının yanı başına dikilecek.

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