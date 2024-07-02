CMS’nin Arkeolojik SİT’e komşu çıkan projesi Bakanlık masasında

İzmir merkezli CMS Jant ve Makine Sanayi Şirketi, yenilenebilir enerji santrali sektöründe yatırım yapmak için harekete geçti. Şirket, İzmir'in Dikili ilçesindeki güneş enerji santrali dikmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'ne başvurdu.

Bakanlığın 'çevresel etki değerlendirme' süreci başlattığı projeye göre şirket Kıroba Mahallesi sınırlarındaki 555 parsel ve 217 parselde 14,5 MWe/16,68 MWm gücünde GES dikmeyi planlıyor. Toplamda 217 milyon TL bütçe ayıran şirket 16 hektarlık alana 30 bin 329 adet güneş paneli dikmeyi planlıyor.

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Güneş santrallerinin dikilmek istediği parseller ise 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda ormanlık alan olarak işaretli. Parseller, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulaması'nda ise 'palamutlu tarla' işaretli.

ARKEOLOJİK SİT'E KOMŞU

Ayrıca, 217 parselin bir kısmı ise geçtiğimiz yıl, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 3'üncü derece arkeolojik SİT ilan edilmişti. Paneller arkeolojik SİT sahasının yanı başına dikilecek.