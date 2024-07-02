Mangal keyfinin bedeli ağır oldu

İzmir Tire'de, iki gün arayla dağlık alanda çıkan arazi yangınlarında yüzlerce dönüm zeytin bahçesi küle döndü. Ayaklıkırı ve Hasançavuşlar köyleri yakınlarında başlayan ve sabaha kadar süren yangının şoku henüz atlatılamamışken, acı haber bu kez zeytin, kestane, ceviz ağaçları ile bezeli Güme dağından geldi.

İddiaya göre, akşamüzeri Ali Baba Türbesi yakınlarından piknikçilerin mangalından çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Yaklaşık 6 hektar alanda etkili olan yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alınarak ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Öte yandan Marmaris Bördübet mevkiinde çıkan ve 5 hektar alanın kül olduğu yangının çıkış sebebi ile ilgili oldukları düşünülen ve karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülenen şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Yangının, 3 şüphelinin yaktığı mangal ateşinden çıktığı değerlendirildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşma kapsamında bölgede mangal ateşi yaktığı değerlendirilen şüpheliler, Pınar S.(39), Uğur S. (47) ve Hüseyin S. (43) çekme karavanlarıyla birlikte yakalandı. 3 şüpheli taksirle orman yangınına neden olma suçundan gözaltına alındı.