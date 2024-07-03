Alevler evinin bahçesine kadar geldi

Yangın saat 13.37 sıralarında Beşyol Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 10 helikopter, 32 arazöz, 8 su ikmal ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor.

"HAYVANLARIMI BIRAKIP ÇIKAMADIM"

Alevlerin ormanlık alana yakın noktadaki evinin bahçesine kadar geldiğini gözyaşları içerisinde aktaran 64 yaşındaki Melek Koçbaş, "Keçilerimi kurtardılar. Evimin durumunu bilmiyorum. Alevler evimize çok yaklaşmıştı. Tavuklarımın da bazı yerleri yanmıştı. Bahçeme kadar girmiş yangın. Ben o sıra evdeydim, hayvanlarımı bırakıp çıkamadım. Şu an evim ne durumda bilmiyorum" dedi.

Köpeğiyle birlikte yangından kurtulan kadın o yaşadıklarını korku içinde anlattı.