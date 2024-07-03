Körfezde karton tekneler yarıştı

İZMİRLİ mimar ve mühendislerin her yıl Kabotaj Bayramı'nda düzenledikleri "Kartondan Tekneler" yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Bazı tekneler suya iner inmez batarken, iki tekne, kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta duran sahil güvenlik teknelerine kadar gidip tekrar kıyıya batmadan ulaştı. İzmir Körfezi'nde renkli görüntülere sahne olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının etkinlikleriyle devam etti.

KIYASIYA YARIŞTILAR

KABOTAJ Kanunu'nun kabulü nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kartondan Tekneler" yarışması, bu yıl 16'ncı kez yapıldı. Yarışma öncesi meslek kuruluşları Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Pier'e yürüyerek kendi imkânlarıyla yaptıkları karton tekneleri taşıdı. TMMOB'a bağlı meslek kuruluşları ile TMMOB emeklilerinin yer aldığı bir grup kendi tasarımları karton tekneleri suya indirdi. Start vermesinin ardından Körfez'de yarış başladı. Bazı tekneler suya iner inmez batarken Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile TMMOB emekli grubunun hazırladığı tekneler kıran kırana yarışa girdi. İki tekne, kıyıdan sahil güvenlik teknelerine kadar gidip tekrar kıyıya batmadan ulaştı.