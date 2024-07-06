CHP krizi çözemeyince memurlar iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu çalışanları ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanma üzerine başlayan eylemler sürüyor.

ÖZEL'DEN DÖNÜŞ OLMADI

Sendika Genel Merkez Yöneticileri ve İzmir Şube Başkanı Cevdet Keleş, Ankara'da CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi sosyal denge tazminatları için yasal sınırda ödeme ve buna ilave yasal sınır tutarında 4 ikramiye önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Sendika yöneticileri kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini bildirirken CHP yöneticileri ise sendikanın taleplerini Genel Başkan Özgür Özel'e ileteceklerini aktardı.

HALAYLI PROTESTO

Ancak CHP Genel Merkezi'nden bir geri dönüş olmayınca sendika iş bırakma kararını devreye soktu. Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ile gerçekleştirilen görüşmede kamu çalışanlarının beklentileri bir kez daha karşılanmamış oldu. Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından memurlar tam gün iş bıraktı. Memurlar, saat 10.00'da Kültürpark'taki belediye binası önünde bir araya geldi. Öğle saatlerine doğru ise CHP İzmir İl Başkanlığına doğru yürüdü. Sendika üyeleri tepkilerini CHP İzmir İl Binası önünde de devam ettirdi. İl Binasına yürüyen eylemciler, "hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla yaşananları protesto etti. Ardından halaylarla tepki gösterildi.